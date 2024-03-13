В Минобороны объяснили, необходима ли мобилизация 500 тысяч человек

В Министерстве обороны сообщили, что 400-500 тысяч мобилизованных являются корректируемыми общими оценками в зависимости от развития событий в театре боевых действий, которые невозможно удовлетворить сразу, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит текст полного комментария Минобороны для Financial Times.

"Рекрутинговая кампания МОУ, которая только началась и пока предлагает набор на ограниченный круг военных специальностей, уже продемонстрировала, что никакого всеобщего непонимания нет.

На почти 8 тысяч открытых вакансий есть более 90 тысяч заявок.

Относительно количества мобилизованных. Сразу отметим, что из соображений безопасности мы не можем комментировать точное количество необходимых для вовлечения людей в Силы обороны. При этом 400-500 тысяч являются общими оценками в зависимости от развития событий в театре боевых действий и которые невозможно удовлетворить сразу".

Как сообщает оборонное ведомство, продолжается процесс усиления вооруженных сил, в частности, необходим и для того, чтобы иметь возможность освободить из войск тех, кто защищает государство с первых дней полномасштабного вторжения.

Также в МО комментируют призывы отправить на фронт полицейских и военнослужащих СБУ. Объясняют, что, в частности, СБУ имеет как собственные боевые подразделения, ведущие боевые действия непосредственно на линии столкновения, так и планирующие и осуществляющие операции по поражению сил врага в его тылу. Также Служба ведет борьбу со шпионажем.

"В общем, призывы отправить на фронт полицейских и военнослужащих СБУ, к сожалению, используются спекулятивно, для распространения мнения, что защита Украины не является делом всех ее граждан, а лишь задачей отдельных кругов общества".