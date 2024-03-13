В МИД РФ исключили участие России в саммите мира

Россия не будет принимать участие в Саммите мира в Швейцарии, даже если получит приглашение, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально" , — подчеркнула она.

Спикер МИД РФ посетовала, что конференция будет якобы посвящена "продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран… Язык ультиматумов для России неприемлем".

"Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил" , — считают в российском ведомстве.

Кроме того, Захарова вспомнила про Минские соглашения и переговоров с Украиной весной 2022 года. По ее словам, этот опыт якобы "показал недоговороспособность Киева и Запада. Во всех случаях им был нужен не мир, а перемирие… Очевидно, что сейчас происходит то же самое".

Спикер МИД РФ также утверждает, что "Россия остается открытой к переговорам по урегулированию украинского кризиса". При этом условиями для начала переговоров она назвала отмену указа президента Украины о запрете переговоров с РФ, прекращение поставок Украине оружия и "четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы".