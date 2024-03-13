В Латвии ожидают провокации в дни президентских выборов РФ

Правоохранители Латвии готовятся к интенсивной работе в эти выходные, когда состоятся выборы президента России. В эти дни ожидаются различные провокации, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил начальник пограничной службы Гунтис Пуятс, сообщает LSM.lv.

Появилась новость, что Россия может разместить "предвыборные автобусы" вблизи границ стран Балтии. Поэтому лиц, пересекающих границу с Россией, также будут проверять тщательнее.

Выходные будут непростыми еще и потому, что даты этих "выборов" совпадают с празднованием других важных событий в истории Латвии. Пуятс заявил о риске провокаций.

Начальник полиции также сказал, что они планируют проверять каждого, кто посетит территорию посольства РФ.

"Соответственно, будут созданы "коридоры", поэтому привлечена Госпогранохрана с соответствующими специалистами, системами, базами данных, всем остальным, чтобы мы можем проверить" , - сказал он.

Выборы в России

В России "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирают с результатом в 90% голосов.

При этом, как ранее рассказывали в ГУР, ВСУ готовятся к разным сценариям на фронте. Вплоть до "голосования" враг будет занимать активную позицию на поле боя, не оставляя поисков мнимых "побед" и использовать роспропаганду, в частности, ИПСО в Украине.