СМИ: Еврокомиссия предложит ограничить импорт зерна из РФ и Беларуси

Европейская комиссия на следующей неделе, как ожидается, представит предложение по количественным ограничениям на импорт зерна из России и Беларуси на фоне протестов европейских фермеров и призывов Украины пойти на этот шаг, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно RMF FM.

Как сообщил RMF FM неназванный европейский дипломат, предложение Еврокомиссии будет предусматривать квоты на продовольственные товары из РФ и Беларуси. Полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен и негативного влияния на более бедные страны мира.

Транзит российской и белорусской агропродукции по-прежнему будет разрешен, говорится в материале.

"До сих пор не существовало количественных ограничений на импорт зерна из России, в то время как такие ограничения существуют для импорта – украинского. Такое решение становилось все труднее поддерживать с моральной и политической точки зрения", – пишет RMF FM.

По данным Евростата, в 2023 году в ЕС было ввезено более 1,5 миллиона тонн зерна по сравнению с 970 тысячами тонн в 2022 году. Таким образом, проблема с российской сельскохозяйственной продукцией стала реальной.

Напомним, в феврале парламент Латвии принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.

Сейм Польши 8 марта принял постановление, призывающее ввести санкции на импорт российских и белорусских продуктов питания.