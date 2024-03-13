Спикер "Таврии": Число российских химических атак против ВСУ растет

Российская армия на фронте увеличивает количество сбросов боеприпасов с химическим веществом с Mavic-дронов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире национального телемарафона.

"Такая практика со стороны противника наблюдается изо дня в день. За вчерашние сутки зафиксировано пять сбросов боеприпасов с химическим веществом слезоточивого удушающего действия. Общее количество таких сбросов постоянно растет. Против прошлого месяца их применение выросло почти вдвое" , – отметил он, добавив, что для противодействия таким дронам необходимо иметь средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, украинским военным необходимы противогазы.

"Противогазы казались рудиментами Первой мировой войны, но, к сожалению, у нашей войны ХХІ века реалии такие, что нужно защищаться и ими также" , — добавил Лиховой.

Как сообщалось, 3 марта российские захватчики на Авдеевском направлении сбросили с беспилотников боеприпасы с химическим веществом.