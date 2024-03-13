Спикер "Таврии": Число российских химических атак против ВСУ растет
Российская армия на фронте увеличивает количество сбросов боеприпасов с химическим веществом с Mavic-дронов, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире национального телемарафона.
"Такая практика со стороны противника наблюдается изо дня в день. За вчерашние сутки зафиксировано пять сбросов боеприпасов с химическим веществом слезоточивого удушающего действия. Общее количество таких сбросов постоянно растет. Против прошлого месяца их применение выросло почти вдвое", – отметил он, добавив, что для противодействия таким дронам необходимо иметь средства радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, украинским военным необходимы противогазы.
"Противогазы казались рудиментами Первой мировой войны, но, к сожалению, у нашей войны ХХІ века реалии такие, что нужно защищаться и ими также", — добавил Лиховой.
Как сообщалось, 3 марта российские захватчики на Авдеевском направлении сбросили с беспилотников боеприпасы с химическим веществом.