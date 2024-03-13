Зеленский провел несколько совещаний по международной работе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел 13 марта несколько совещаний по международной работе, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского на сайте ОП.

"Провел несколько совещаний по нашей международной работе. Первое – Евросоюз. Следующие шаги в направлении полноправного членства. Вчера Еврокомиссия одобрила переговорную рамку. Далее ожидаем решения европейских лидеров по утверждению.

И будет важным и для Украины, и для всего европейского сообщества – важным и сильным сигналом – сделать все для начала переговоров уже во время бельгийского председательства в первом полугодии этого года. Это должно быть нашим общим темпом – и Украины, и стороны Евросоюза. Есть четкий порядок шагов и, уверен, можем добиться результата".

Также президент рассказал о стратегическом совещании по американскому направлению политики.

"О том, как дать больше правильных импульсов нашей работе с партнерами и совместному давлению на российское государство в течение всего этого года. Победить здесь, в Украине, в этом противостоянии с российским террором – это вопрос выживания для демократических систем, это вопрос вообще того, на что способны демократии.

Украина способна защитить себя – при достаточной поддержке. А защитив себя, мы сможем гарантировать, что ни один другой международный преступник не соблазнится агрессией, как Путин. Мы можем защитить жизнь и должны это сделать".