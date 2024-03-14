Украинские беспилотники вывели из строя 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – Bloomberg

Атаки украинских беспилотников в последние два дня привели к остановке трех нефтеперерабатывающих заводов глубоко на территории России. Они составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.﻿﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Украинская правда.

Эти удары направлены, чтобы прервать российский экспорт и поставки топлива для российской армии на передовой.

Издание отмечает, что Украина использовала беспилотники для атак на важные российские нефтяные объекты от Черного до Балтийского морей с начала этого года.

Атаки в феврале поразили почти пятую часть мощностей России по переработке сырой нефти, но в начале марта отрасль восстанавливалась.

Напомним, в ночь на 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три нефтеперерабатывающих завода в России: в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.

Российское Минобороны заявило, что ночью 13 марта Россию атаковали десятки украинских беспилотников и что якобы 65 БпЛА удалось уничтожить, однако российские Telegram-каналы пишут о многочисленных "прилетах".