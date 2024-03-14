В Белом доме прокомментировали новые "ядерные" заявления Путина

Президент США Джо Байден в курсе новых заявлений президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии.﻿﻿ Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Украинская правда.

В Белом доме отметили, что Путин пытается шантажировать Запад.

"Президент, конечно, в курсе" , – сказала Жан-Пьер в ответ на вопрос, доложили ли главе Белого дома о последних ядерных угрозах Путина.

Она отметила, что в своем интервью кремлевский лидер подтвердил ядерную доктрину России. Тем не менее, его риторика остается безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта, инициированного РФ против Украины.

Жан-Пьер сказала, что не видит никаких причин корректировать ядерную стратегию США и подчеркнула, что нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине.

Напомним, 13 марта Президент РФ Владимир Путин предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.

29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.