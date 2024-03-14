Израильская армия ударила по Рафаху: ликвидировали командира ХАМАС

В среду, 13 марта, израильские силы ударили по центру распределения продовольствия в восточной части Рафаха, на юге сектора Газа. Сообщают об одном погибшем и 22 раненых, пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

Глава Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаццарини заявил, что нападения на такие объекты стали обычным явлением из-за откровенного пренебрежения международным гуманитарным правом.

"Нападение произошло в то время, когда запасы продовольствия заканчиваются и в некоторых районах начинается голод. Ежедневно мы передаем сторонам конфликта координаты всех наших объектов в Секторе Газа. Израильская армия вчера получила координаты, включая этот объект", - добавил он.

По данным Министерства здравоохранения ХАМАСа, в результате авиаудара Израиля погибли пять человек. Пресссекретарь БАПОР Джульетт Тума рассказала, что предположительно 60 человек работали на объекте.

В настоящее время Рафах переполнено около 1,5 млн палестинцев, которые ищут убежище от наземного наступления Израиля в другом месте в Газе. Генсек ООН предупредил, что угроза израильского нападения на город может "завалить жителей Газы в еще более глубокий круг ада".

В среду Армия обороны Израиля ЦАХАЛ обнародовала заявление, где было отмечено, что они убили командира ХАМАС во время "точного удара": "Самолет ЦАХАЛа уничтожил террориста из Оперативного подразделения ХАМАС в районе Рафаха, Мухаммеда Абу Хасна".

Они отметили, что он был оперативником боевой поддержки в военном крыле ХАМАС, участвовал в контроле над гуманитарной помощью и ее распространении террористам ХАМАС.