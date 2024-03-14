В Германии убили украинку, ее мать и новорожденную дочь ищут
На дамбе реки Рейн возле города Хоккенхайм в Германии полиция нашла тело 27-летней украинки, которая жила в доме для беженцев. Об этом заявили в Главном управлении полиции Мангейма., сообщает Украинская правда.
Мать убитой женщины и ее новорожденная дочь, которой всего пять недель, пропали без вести.
Полиция разыскивает мать убитой - 51-летнюю Марину Стеценко, которую считают свидетелем преступления.
По информации полиции, 27-летняя женщина погибла из-за насилия. Ранее она считалась пропавшей без вести.
Сейчас продолжается расследование специальной комиссии по установлению точных обстоятельств преступления.