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В Белом доме расчитывают на увеличение взносов союзников по НАТО

В Белом доме расчитывают на увеличение взносов союзников по НАТО
Фото: НАТО/U.S. Department of State/flickr

В Белом доме ожидают что страны НАТО увеличат свои оборонные взносы перед саммитом в Вашингтоне.﻿﻿ Ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Украинская правда.

По словам представительницы Белого дома, на Вильнюсском саммите прошлым летом члены НАТО согласились, что для устранения недостатков и реагирования на изменение динамики безопасности понадобятся расходы более 2 процентов ВВП.

В этом году, впервые после создания Альянса, 19 членов НАТО планируют потратить по крайней мере 2 процента своего ВВП на оборону, что является шестикратным увеличением с 2014 года.

"Мы ожидаем, что это количество увеличится перед Вашингтонским саммитом. И если объединить совокупный ВВП европейских союзников по НАТО, они будут тратить 2 процента своего совокупного ВВП на оборону. Это важная веха и четкая демонстрация того, что союзники признают необходимость больше инвестировать в безопасность после повторного вторжения Путина в Украину", - заявила Карин Жан-Пьер.

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