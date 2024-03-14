В Белом доме расчитывают на увеличение взносов союзников по НАТО

В Белом доме ожидают что страны НАТО увеличат свои оборонные взносы перед саммитом в Вашингтоне.﻿﻿ Ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Украинская правда.

По словам представительницы Белого дома, на Вильнюсском саммите прошлым летом члены НАТО согласились, что для устранения недостатков и реагирования на изменение динамики безопасности понадобятся расходы более 2 процентов ВВП.

В этом году, впервые после создания Альянса, 19 членов НАТО планируют потратить по крайней мере 2 процента своего ВВП на оборону, что является шестикратным увеличением с 2014 года.