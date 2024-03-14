В результате атак "Шахедов" есть попадание в Сумах и трех городах области

Российские войска в ночь на 14 марта атаковали ударными дронами типа "Шахед" гражданскую инфраструктуру четырех городов Сумской области. Об этом идет речь в сообщении Сумской ОВА.

"Сегодня, 14 марта, враг атаковал беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед" гражданскую инфраструктуру четырех городов Сумcкой области: Сум, Шостки, Тростянца и Белополья" , - информируют в ОВА.

В частности, были осуществлены ракетные удары по Шостке и Тростянцу, отметили в администрации.

В настоящее время на местах "прилетов" работают спасатели, последствия вражеских ударов уточняются, добавили в ОВД.