Россия за сутки потеряла около 1000 военных и 17 бронемашин – Генштаб

Россия потеряла в сутки в ходе войны против Украины примерно 970 военных, 17 бронемашин, 11 артиллерийских систем, 5 танков и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.03.24 ориентировочно составили: