Россия за сутки потеряла около 1000 военных и 17 бронемашин – Генштаб
Россия потеряла в сутки в ходе войны против Украины примерно 970 военных, 17 бронемашин, 11 артиллерийских систем, 5 танков и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 427 840 (+970) человек,
- танков − 6 757 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 12 938 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 10 565 (+11) ед,
- РСЗО − 1 017 (+0) ед,
- средств ПВО − 717 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8220 (+15) ед,
- крылатых ракет − 1 920 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 959 (+27) ед,
- специальной техники – 1 708 (+9) ед.