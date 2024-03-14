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Россия за сутки потеряла около 1000 военных и 17 бронемашин – Генштаб

Россия за сутки потеряла около 1000 военных и 17 бронемашин – Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла в сутки в ходе войны против Украины примерно 970 военных, 17 бронемашин, 11 артиллерийских систем, 5 танков и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 427 840 (+970) человек,
  • танков − 6 757 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 12 938 (+17) ед,
  • артиллерийских систем − 10 565 (+11) ед,
  • РСЗО − 1 017 (+0) ед,
  • средств ПВО − 717 (+2) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8220 (+15) ед,
  • крылатых ракет − 1 920 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 959 (+27) ед,
  • специальной техники – 1 708 (+9) ед.

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