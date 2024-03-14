Лидер демократов призвал поддержать помощь Украине до конца недели

Лидер меньшинства в Палате представителей США демократ Хаким Джеффрис призвал республиканцев поддержать принятый в Сенате законопроект с помощью Украине, Израилю и другим союзникам Штатов, чтобы документ можно было отправить на подпись президента Джо Байдена до конца следующей недели. Ссылаясь на материалы The Hill, сообщает Зеркало недели.

"Часы тикают, и мы должны вывести двухпартийный законопроект о национальной безопасности на финишную прямую до следующей пятницы, 22 марта, перед тем, как мы покинем город. Поступить иначе было бы безрассудно" , - заявил Джеффрис.

Джефрис, как лидер партии меньшинства в Палате, практически не имеет возможности контролировать то, какие законопроекты выносятся на голосование. А спикер-республиканец Майк Джонсон, хоть и заявляет о поддержке помощи Украине, выступает против пакета на 95 миллиардов долларов, который в прошлом месяце одобрил Сенат.

Однако чем дольше затягивается этот тупик, тем большее давление оказывается на Джонсона, чтобы помощь Украине была обеспечена в той или иной форме до выборов президента США в ноябре.

Несколько глав комитетов Республиканской партии отметили важность большей военной помощи Киеву на фоне недавних российских наступательных действий. Некоторые республиканцы во главе с Брайаном Фитцпатриком предложили инициативу, предусматривающую вынесение законопроекта на голосование в обход спикера. Для этого необходимо собрать необходимое количество подписей.

Во вторник, 12 марта, президент Польши Анджей Дуда встретился с лидерами Конгресса, в том числе с Джонсоном, предупредив, что победа России в войне против Украины поставит под угрозу и Польшу.

В среду Джеффрис подчеркнул послание Дуды, предупредив, что российское вторжение в страну-союзника НАТО, скорее всего, поставит вопрос о привлечении американских войск.

"Мы не можем позволить, чтобы Россия захватила Украину, потому что тогда на кону окажутся жизни американцев - если только мы не будем верить, что после победы в Украине Путин остановится" , - заявил демократ, напомнив, что глава Кремля "не остановился в Грузии и не остановился в Крыму”.

"Он не остановится в Украине, если ему позволят добиться успеха. И в этом регионе много союзников по НАТО, в том числе Польша" , - отметил Джеффрис.

Джонсон требует, чтобы любая новая помощь союзникам США сопровождалась принятыми Палатой представителей мерами по ограничению миграции на южной границе.

Этот тупик задал вопрос о том, как Джонсон намерен провести помощь Украине через Палату представителей, где ряд консерваторов выступает против этого и хочет, чтобы Вашингтон сосредоточил внимание на внутренних проблемах - более изоляционистская позиция, поддерживаемая бывшим президентом Дональдом Трампом, баллотирующимся на следующий срок в Белом доме.

Пытаясь выйти из тупика, конгрессмен-демократ Джим Макговерн на этой неделе также инициировал сбор подписей за процедуру, предусматривающую вынесение законопроекта с помощью Украине на голосование в обход спикера Палаты.

Джеффрис отметил, что петиция Макговерна уже собрала почти 180 подписей, тогда как петиция Фитцпатрика - всего 14.

Такую петицию должны подписать не менее 218 членов Палаты представителей.

Джеффрис объяснил, что это не конкурирующие петиции.

"Это подтверждение того, что единственный четкий путь - вынести двухпартийный, всеобъемлющий законопроект принятый Сенатом, на голосование в Палате представителей для голосования "за" или "против". И он будет принят подавляющим большинством голосов демократов и республиканцев. Это единственный путь вперед" , – заявил демократ.

Целевая дата Джеффриса – 22 марта, совпадает с крайним сроком для одобрения остальных шести законопроектов о финансировании правительства до конца 2024 финансового года. В ходе дебатов некоторые законодатели выдвинули идею включения определенной формы помощи Украине в комплексный пакет расходов. Джонсон, однако, заявил, что предотвращение остановки работы правительства должно быть первоочередным приоритетом Конгресса.

Ранее сообщалось, что Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты, занимающиеся вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине – альтернативы, которая, как они надеются, сможет пройти через Конгресс, не оттолкнув консерваторов, выступающих против дальнейшего финансирования поддержки Киева. В частности, предоставление части помощи Украине рассматривают в виде кредитной программы.