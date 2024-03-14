Ле Пен осудила вторжение РФ в Украину

Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение", известная своими связями с Москвой, высказалась в поддержку Украины, сообщает Деловая столица.

Свою позицию Марин Ле Пен озвучила, выступая в Национальной ассамблее.

"Украинской нации мы обязаны выразить наше уважение и нашу поддержку. Напав на Украину, РФ спровоцировала войну на пороге ЕС и самый драматичный за последние 20 лет геополитический кризис" , — прокомментировала она свое выступление в соцсети X.

Ле Пен заявила, что война "неизбежно закончится переговорами". По ее убеждению, цель Франции и союзников должна заключаться в том, чтобы "когда придет время, Украина оказалась в наиболее благоприятной ситуации для восстановления своей территориальной целостности".