В Раде объяснили, кого из предпринимателей налоговая будет проверять в первую очередь

Государственная налоговая служба будет проверять предпринимателей, установивших Регистраторы расчетных операций (РРО). Есть несколько групп риска.﻿ Об этом заявил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Плательщикам налогов - торговцам будет интересно узнать, а к кому именно налоговики едут в первую очередь, когда определяют, кого проверять на соблюдение закона о применении РРО" , - написал он.

По его данным, критерии определения потенциально рисковых плательщиков в частности таковы, но не исключительно:

Во-первых, это незначительные выручки предприятия. Сумма выручки за месяц не превышает 20 тыс. гривен для обеспечения минимальных затрат на содержание одного объекта розничной торговли и не менее 40,0 тыс. гривен в месяц в крупных городах (учитывая, что размер аренды, размер заработной платы и т.д. больше чем в два раза), сообщил Гетманцев.

Во-вторых, это субъекты хозяйствования, зарегистрировавшие РРО/ПРРО при этом декларируют нулевые выручки, а также, например, по большинству операций проведенных через РРО/ПРРО была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%), рассказал глава финансового комитета.

Во-вторых, имеют риски в оформлении наемных работников.