РФ атаковала телевизионную инфраструктуру Харьковской области

Россияне совершили массированный обстрел беспилотниками объектов телевизионной инфраструктуры Харьковской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил﻿ глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, на некоторых объектах продолжаются восстановительные работы.

Всего в течение суток оккупанты атаковали около 15 населенных пунктов Харьковщины. По Волчанску Россия нанесла авиаудары, добавил глава ОВА.

Ночью и утром 14 марта россияне нанесли удары шахедами и ракетами С-300 по Харькову. Есть повреждения зданий, однако обошлось без пострадавших, сообщали местные власти.