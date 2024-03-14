РФ атаковала телевизионную инфраструктуру Харьковской области
Россияне совершили массированный обстрел беспилотниками объектов телевизионной инфраструктуры Харьковской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, на некоторых объектах продолжаются восстановительные работы.
Всего в течение суток оккупанты атаковали около 15 населенных пунктов Харьковщины. По Волчанску Россия нанесла авиаудары, добавил глава ОВА.
Ночью и утром 14 марта россияне нанесли удары шахедами и ракетами С-300 по Харькову. Есть повреждения зданий, однако обошлось без пострадавших, сообщали местные власти.