Блокада польской границы: есть очереди на КПП еще с тремя странами ЕС

Польские фермеры продолжают блокировать движение украинского грузового транспорта на направлении 5 пунктов пропуска, из-за этого наблюдаются очереди грузовиков и на границе со Словакией, Венгрией и Румынией.﻿﻿ Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"Польские фермеры по состоянию на сейчас продолжают блокировать 5 направлений, это пункты пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини". И если в сторону Украины они еще пропускают определенное количество грузовых транспортных средств (меньше всего по "Ягодину" и "Шегиням"), то на всех этих направлениях вообще не пропускаются грузовики в сторону Польши. Фактически сейчас движение грузовиков из Украины в Польшу на этих пяти направлениях полностью заблокировано", – сообщил Демченко.

В очередях на территории Польши, по словам Демченко, в целом совокупно находятся примерно 1050 грузовиков, больше всего напротив ПП "Рава-Русская" и "Ягодин". Движение грузовиков через ПП "Краковец" пока не заблокировано.

Он добавил, что из-за блокировки на территории Польши фиксируется и увеличение очередей на других направлениях. Так в направлении ПП "Ужгород" со стороны Словакии находятся 500 грузовиков, напротив пункта пропуска "Тиса" со стороны Венгрии - более 1000 грузовиков и напротив двух ПП "Дьяково" и "Порубное" со стороны Румынии 500 и 350 грузовиков соответственно.

В то же время движение грузовиков на этих направлениях интенсивное, в соответствии с их пропускной способностью.

Движение автобусов и легковых автомобилей не блокируется и происходит на всех направлениях.