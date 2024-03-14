Китай направил боевые самолеты и корабли в сторону Тайваня

Министерство обороны Тайваня обнаружило в течение суток 26 военных самолетов и 10 боевых кораблей китайской армии вокруг острова, что стало первым массированным патрулированием за последние несколько недель. Об этом говорится в ежедневном отчете оборонного ведомства о военной деятельности КНР в соцсети Х, сообщает Укринформ.

При этом 18 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая считается неофициальной границей между материком и островом, и с трех сторон вошли в его зону распознавания ПВО.

Некоторые китайские самолеты подлетели опасно близко к побережью острова, приблизившись на расстояние менее 80 километров к его столице Тайбэя.

Кроме того, военные Китая накануне вечером запустили со стартовой площадки Сичан в провинции Сычуань ракету в сторону западного Тихого океана, пролетевшую также зоной распознавания тайваньской ПВО.

В оборонном ведомстве Тайваня отметили, что в ответ на активность китайской армии развернули собственные боевые самолеты и корабли и привели в боевую готовность ракетные системы на суше.