Сырский в День добровольца: Украина существует, пока есть кому ее защищать

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил добровольцев, которые защищают Украину, с Днем украинского добровольца, сообщает Украинская правда.

Сырский отметил, что, планируя свое нападение на Украину, россияне четко видели свое преимущество, но не учли одного - духа и воли украинских добровольцев, которые поднялись на защиту Украины.

Ведь вчерашние учителя, врачи, студенты, предприниматели, спортсмены, айтишники сделали свой выбор и пошли защищать независимость Украины.

В частности генерал вспомнил длинные очереди в территориальные центры комплектации в Киеве в феврале 2022 года, когда наплыв был такой, что всех желающих не успевали мобилизовать.

"Глядя на те очереди, я окончательно понял, что россиянам не удастся пройти парадом в Киеве. Ни через три дня, ни через три месяца. Никогда. Они просчитались снова, затянув себя и весь мир в страшную войну, которая непременно завершится поражением агрессора, поражением России. Я благодарю всех добровольцев! С тяжелым сердцем я кланяюсь павшим добровольцам. Мы не простим врагу ни одну смерть" , – отметил главком.