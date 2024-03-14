В Кабмине сообщили о новых выплатах на детей

Кабинет министров принял решение ввести социальные выплаты для детей, чьи родители погибли, защищая Украину. Об этом информировал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Новое время.

Согласно внесенным изменениям в постановление КМУ от 03.08.2020 N 674 О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц, детям защитников, которые не входили в состав добровольческих формирований территориальных общин и погибших, умерших от ранений или пропавших без вести во время военных действий, выделят регулярную адресную помощь.

В соответствии с пунктом 6 части первой статьи 10−1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты дети от 1 до 15 лет в зависимости от возраста смогут получать:

— не менее 7800 грн — на одного ребенка;

— не менее 6100 грн — на каждого ребенка, если в семье двое или больше детей.

Ранее депутаты предложили увеличить помощь при рождении ребенка почти в десять раз. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить размер такой помощи с нынешних 41 280 грн до 384 500 грн.