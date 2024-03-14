"Укрпочта" стала партнером DHL: международные посылки будут доставлять быстрее

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" договорился о партнерстве с DHL Global Match (Великобритания) в сфере транспортных услуг и перевозки почтовых отправлений, сообщает Экономическая правда.

"Теперь отправлять за границу еще надежнее и быстрее (да, это возможно!). Особенно стоит отметить преимущества для наших экспортеров, которые продают в большом количестве свои товары на международных маркетплейсах" , - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудничество распространяется на США, Канаду и Австралию, а в перспективе - страны Азии и другие направления.

"Так украинские предприниматели будут иметь большую уверенность в стабильных сроках доставки, ведь DHL Global Match - это глобальная компания, которая оперирует и собственным флотом самолетов DHL Aviation, и использует партнерские авиалинии для выполнения заказов" , - пояснили в "Укрпочте".

DHL Global Match является специализированным подразделением крупнейшего в мире почтового и логистического концерна DHL Deutsche Post.