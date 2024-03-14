В польском Сейме дали прогноз по деблокаде границы с Украиной

Проблема с блокированием границы Украины польскими фермерами решится через несколько недель, считает глава комитета иностранных дел польского Сейма Павел Коваль. Об этом он сказал в эфире Украинского радио, сообщает Лига.Бизнес.

"Я думаю, что в течение нескольких недель это будет. И польское правительство, и украинское правительство должны найти общий язык, найти решение, чтобы могли продавать украинские товары, но также защитить несколько секторов польского производства. Честно говоря, даже немного неудобно в очередной раз об этом говорить, поэтому что это не простое дело. Оно, конечно, сложное и важное, но и не самое сложное. Оно будет решено" , — сказал он.

Коваль добавил, что в истории Евросоюза были десятки, если не сотни подобных кризисов, поэтому у него есть опыт их решения.

"Обо всем этом нужно договариваться. Вот и все" , — сказал Коваль.

Он добавил, что протесты фермеров касаются фундаментальной проблемы, не имеющей прямого отношения к Украине.

"Все люди, которые разбираются в политике, особенно понимают Европейский Союз, уже понимают, что протесты фермеров являются нормой в Европейском Союзе. Вскоре Украина будет в Европейском Союзе, я на это надеюсь, и фермеры в Украине будут протестовать, например, против импорта зерна из Казахстана. Все это ждет и Украину" , — сказал Коваль.