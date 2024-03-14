Еврокомиссия представит пакет мер для смягчения проблем фермеров – СМИ

Еврокомиссия в пятницу должна представить пакет мер для смягчения проблем европейских фермеров в разных странах, побудивших их к протестам. Об этом информирует RMF24 со ссылкой на свои источники, сообщает Европейская правда.

Среди прочего, изменения ставят целью уменьшить беспокойство европейских аграриев по поводу импорта из третьих стран и "экологических" требований к деятельности в рамках Европейского зеленого курса.

В частности, в проект закладывают полный отказ от требования оставлять незанятыми 4% земли в собственности хозяйства, так называемые залежные земли. Это было одним из важных требований протестующих польских фермеров.

Вместо штрафов за несоблюдение этого требования хотят предлагать положительные стимулы. Также готовят смягчение требований по "ротации" культур и зимнего покрытия почвы (наличия озимых или стерни).

Также хотят исключить из-под "экологических" проверок фермерские хозяйства с площадями до 10 гектаров и не штрафовать их. Это должно быть очень положительно воспринято в Польше, где такие мелкие хозяйства составляют более 70%.

Как известно, в зимние месяцы фермерские протесты прошли во многих странах ЕС. Главными претензиями аграриев является то, что им приходится выполнять многочисленные регуляторные требования, в частности в рамках Европейского зеленого курса, и в этих условиях они не могут выгодно конкурировать с продукцией из третьих стран, которая получается дешевле по себестоимости.