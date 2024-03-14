Появились новые подробности атаки на НПЗ в Нижегородской области

Появились новые подробности попадания украинских БПЛА по нефтеперерабатывающему предприятию в России 12 марта.﻿ Ссылаясь на источники в ГУР МО, сообщает Деловая столица.

Целью беспилотников стал завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в городе Кстово Нижегородской области. Известно, что этот удар является результатом спецоперации ГУР МО во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

В результате атаки пострадали, в частности, ректификационная колонна и установка каталитического крекинга, которые уже не подлежат восстановлению. Эти установки являются основой всех технологических процессов завода и процесс производства будет остановлен до замены пострадавшего оборудования. Что точно не произойдет быстро, учитывая, что подобные установки не производятся в России, а западные производители не поставляют оборудование из-за санкций.

Пожар, начавшийся в результате взрыва, охватил более полутора тысяч квадратных метров территории завода.

Местные власти традиционно утверждают, что "пострадавших нет". Но на место происшествия приехали более двух десятков пожарных машин и пожарный поезд. Из Москвы приехала группа разминирования. На месте работает руководство разведывательных служб региона. Дороги вокруг завода перекрыты, пропускают только специализированную технику и экипажи скорой помощи.

Мощность завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" до последней атаки составляла 17,0 млн т/год. В общей сложности это более 5% общего объема переработки нефти в России.

Некоторые российские источники сообщают, что в результате атаки украинской дроны на завод погиб вице-президент компании "Лукойл" — Виталий Робертус. Официально событие пока не подтверждалось. На сайте "Лукойл" указано только, что Робертус внезапно скончался 13 марта.