В Сумской ОВА сообщили о проблемах с телевещанием после атаки РФ

После ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области временно не работают передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце. Об этом говорится в сообщении﻿ Сумской ОВА.

Из-за повреждений часть территории области сейчас не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. В администрации предупредили о возможных перебоях с мобильной связью.

"Враг ведет информационную борьбу, уничтожая украинское вещание. Мы не позволим в ней победить. Сейчас анализируются последствия и уже формируются планы по восстановлению. Не поддавайтесь панике и информационным провокациям. Переходите на альтернативные средства коммуникации, доверяйте только проверенным источникам информации" , – отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, комментируя ситуацию.

Как сообщалось ранее, утром в Сумской областной военной администрации заявили, что под удар беспилотников попали Сумы, Шостка, Тростянец и Белополье. Также россияне ударили ракетами по Шостке и Тростянцу.