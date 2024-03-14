Азербайджан ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде - Алиев

Азербайджанский президент Ильхам Алиев говорит, что его страна сейчас "ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде". Об этом Алиев сказал на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира", сообщает Европейская правда.

"Никогда в истории независимости Южного Кавказа мир не был таким близким, как сегодня. И это – результат второй Карабахской войны" , – отметил Алиев.

Он добавил, что Азербайджан готов продолжать мирный процесс с Арменией.

"Сейчас возобновлены встречи на уровне министров иностранных дел обеих стран. Мы видим, что мира можно достичь, мы этого хотим. Мы восстановили историческую справедливость и международное право. Пришло время прекратить вражду в этом регионе", – сказал президент Азербайджана.

Как известно, несмотря на возвращение Азербайджаном полного контроля над ранее оккупированным Карабахом, в регионе до сих пор продолжаются спорадические боевые действия. Время от времени Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в обстрелах с жертвами и ранеными.