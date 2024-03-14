На Хмельницкой АЭС отключили один энергоблок
13 марта по техническим причинам отключили один из атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Ссылаясь на информацию от Министерства энергетики, сообщает Деловая столица.
"Вчера по техническим причинам был отключен один из атомных блоков на Хмельницкой АЭС. В настоящее время выясняются обстоятельства и продолжаются работы по устранению нарушений. В работе — 7 атомных энергоблоков", — говорят в Минэнерго.
Для покрытия потребностей потребителей и промышленности задействованы резервы тепловой и гидрогенерации.
Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.