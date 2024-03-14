На Хмельницкой АЭС отключили один энергоблок

13 марта по техническим причинам отключили один из атомных блоков на Хмельницкой АЭС﻿. Ссылаясь на информацию от Министерства энергетики, сообщает Деловая столица.

"Вчера по техническим причинам был отключен один из атомных блоков на Хмельницкой АЭС. В настоящее время выясняются обстоятельства и продолжаются работы по устранению нарушений. В работе — 7 атомных энергоблоков" , — говорят в Минэнерго.

Для покрытия потребностей потребителей и промышленности задействованы резервы тепловой и гидрогенерации.

Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.