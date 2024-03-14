В Белгороде раздались взрывы: над городом черный дым
Жители Белгорода сообщают о громком взрыве в центре города в районе вокзала. Виден столб дыма. Официальных комментариев пока нет.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, как минимум 3 человека пострадали во время обстрела Белгорода. Пострадавшие получили осколочные ранения в результате взрывов в районе улиц Разумная и Беловская.
Также очевидцы сообщают о взрыве снаряда рядом с автомобилем на Донецкой улице во время обстрела Белгорода. По предварительным данным, после взрыва машина улетела в овраг. На место выехали оперативные службы.