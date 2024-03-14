Капитуляция и воссоединение с РФ: Медведев озвучил "российскую формулу мира"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил так называемую "российскую формулу мира", которая предусматривает капитуляцию Украины, "выплату всех причитающихся компенсаций России" и "принятие акта о воссоединении территорий бывшей "Украины" с РФ", сообщает Украинская правда.

По словам Медведева, чтобы достичь так называемого "консенсус с международным сообществом" Украина должна объявить о "полной и безоговорочной капитуляции", "провести демилитаризацию", "отправить в отставку все конституционные органы власти" и "немедленно провести выборы во временный парламент".

Также замглавы Совбеза РФ настаивает, чтобы западные страны признали "киевский политический режим нацистским" и провели "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН.

Кроме того, российский чиновник считает, что Украина должна выплатить компенсации России, в частности, возмещение родственникам солдат РФ и "официально признать, что вся территория Украины - это территория Российской Федерации".

"Такой может быть мягкая российская формула мира. Ведь это и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей - западных партнеров" , – заявил Медведев.

Заявления Медведева

22 февраля Медведев заявил, что оккупанты дойдут до Киева и что Россия заждалась Одессу

В середине января Медведев заявил, что Россия будет всегда воевать против Украины - повод для нападения найдут и через 10, и через 50 лет.

12 января во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев Медведев угрожал объявлением войны Британии.

В декабре 2023 года Медведев заявлял, что угроза столкновения России с НАТО и начала третьей мировой войны еще "никогда не была такой реальной". А еще раньше он угрожал бить по заводам в Германии.