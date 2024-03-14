В Украине продолжают производить и продавать российский чай под новыми брендами – СМИ

Производитель бренда чая "Майский" после начала большой войны в Украине наладил производство под новыми брендами и выпускает чаи собственных марок для сети супермаркетов АТБ, сообщает Экономическая правда.

До 2022 года 40% рынка чая в Украине занимали компании с российскими конечными бенефициарными владельцами: "Орими Украина" и "Компания май Украина", которые владели брендами Greenfield, TESS, "Принцесса Нури", "Майский" и Curtis.

После начала большой войны перечисленные марки чая исчезли с полок супермаркетов - украинские заводы якобы остановили свою работу. В то же время государство начало процесс конфискации имущества россиян: строительных заводов, торговых центров, производств стиральных порошков и минеральной воды. По похожему сценарию должны были бы быть конфисковано имущество и производителей чая, но этого не произошло

"Компания май Украина" выпускала чаи под брендами "Майский", "Лисма", Curtis, Richard и кофе Coffesso. В апреле 2022 года предприятие получило новое название - ООО "Трипольское солнце" и нового бенефициара (Карлена Степаняна через армянскую компанию "Кочари интернейшнл") и продолжило выпускать чай под новыми брендами.

Адрес производственных мощностей (город Обухов) и главный бухгалтер не изменились. На полках супермаркетов продукция продается под брендами Sherlock Secrets, Tea Moments, "Трипольское солнце", "Чайная семья".

Также на мощностях "Трипольского солнца" производятся чаи для собственных торговых марок супермаркетов, в частности "Своя линия" и "Разумный выбор" для АТБ.

Доля компании на рынке сейчас составляет 8%, по расчетам второго источника - 5-6%.