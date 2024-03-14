Российская ДРГ попыталась высадиться в районе моста возле Херсона

Российские оккупационные войска пытались высадиться на правом берегу Днепра в Херсонской области, однако украинские военные остановили диверсионно-разведывательную группу. Об этом информируют Силы обороны юга, сообщает Зеркало недели.

"Это была попытка диверсионно-разведывательной группы на лодке приблизиться к правому берегу в районе Антоновского моста под плотным нашим огнем. Напомню, правый берег выше левого и поэтому огонь артиллерии более успешен на этом направлении. Они были вынуждены вернуться, потеряв фактически четверть своих сил и средств" , - подчеркнула пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, армия РФ пытается маневрировать на лодках среди островов в устье Днепра в Херсонской области, однако несет потери.

Ранее Гуменюк сообщала, что украинские защитники удерживают позиции в районе Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.