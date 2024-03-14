В легионе "Свобода России" заявили, что уничтожили 2 склада боеприпасов

Легион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, сообщает Украинская правда.

"Пока путинская армия уничтожает дома гражданских, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 склада БК путинских войск в Теткино. Красиво горит" , – говорится в сообщении.

Російські добровольці заявили, що знищили 2 склади БК у Тьоткіному у Курській області РФ. Відео з Telegram легіону "Свобода Росії" pic.twitter.com/7Dz2a6i2Gf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2024

Напомним, утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.

Сразу после єтого глава и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часов откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей.