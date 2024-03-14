Джонсон призвал украинцев не паниковать в случае победы Трампа

Если республиканец и 45-й президент США Дональд Трамп победит на выборах 2024-го, то со временем все же осознает невозможность заключения соглашений с российским диктатором Владимиром Путиным. Так считает бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает Зеркало недели.

В колонке для издания NV он призвал меньше паниковать, поскольку именно Трамп стал первым американским президентом, передавшим Киеву оружие.

"Поэтому я думаю, что в конечном итоге он станет президентом, который поможет защитить демократию и поддержать Украину. Что касается ультрареспубликанцев, которые выступают против помощи Украине, я полагаю, что это изменится после президентских выборов , – заявил Джонсон, предполагая, что в определенный момент республиканец все же может поверить, что способен вести переговоры с диктатором, но ненадолго.

Напомним, CBS News опубликовало новый опрос, согласно которому 45-й президент США Дональд Трамп опережает действующего американского лидера Джо Байдена на 4% на предстоящих выборах 2024 года. 52% респондентов готовы отдать свои голоса за республиканца, а 48% – за демократа.