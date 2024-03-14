США могут поддержать операцию Израиля на юге Газы, но с условием – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена готова поддержать наземную операцию армии Израиля в городе Рафах при условии, что это не будет выглядеть как полномасштабное вторжение. Об этом стало известно изданию Politico, сообщает Европейская правда.

В публикации издания говорится, что американские чиновники в частном порядке сообщили своим израильским коллегам о возможности поддержки операции в Рафахе.

По словам четырех американских чиновников, в частных разговорах представители администрации США дали понять Израилю, что они могут поддержать план, который будет похож на контртеррористическую операцию, а не на полномасштабную войну.

Это, как утверждают представители администрации, позволило бы минимизировать жертвы среди гражданского населения, уничтожить представителей ХАМАС и избежать сцен, которые привели к ухудшению общественного мнения относительно израильской кампании и отношения Байдена к войне.

Должностные лица Израиля говорят, что наземной операции в Рафахе не удастся избежать: "В конце концов, мы не сможем выиграть эту войну, если не разгромим батальоны ХАМАС в Рафахе".

Однако, ссылаясь на данные военной разведки, предоставленные высокопоставленным чиновникам Белого дома и администрации, некоторые ключевые члены команды Байдена сомневаются в том, что Израиль намерен провести крупную военную операцию в ближайшее время.

Недавно Джо Байден заявлял, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху "больше вредит Израилю, чем помогает ему" в том, как он подходит к войне против ХАМАС в Газе

Он также говорил, что потенциальная израильская операция в городе Рафах в Газе, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".