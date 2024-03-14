Беларусь перебросила войска к границе с Литвой

В ночь на 14 марта Беларусь перебросила эшелон с техникой и военными в составе 46 вагонов в Ошмянский район, граничащий с Литвой. Со ссылкой на данные мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", сообщает Укринформ.

"Подразделения 19-й механизированной бригады (1-й отдельный механизированный батальон и 4-й отдельный танковый батальон были переброшены в Ошмянский район (граничит с Литвой)", - говорится в сообщении.

По информации сайта belzhd_live, эшелон с техникой военных прибыл на станцию Ошмян сегодня ночью.

В частности, количество прибывшей техники соответствует неполному механизированному батальону, усиленному танковой ротой. Как отмечается, речь идет о 46 вагонах, а именно:

4 пассажирских вагона (с личным составом ВС РБ);

3 крытых вагона (со снаряжением и боеприпасами);

39 вагонов-платформ: 12 платформ с БМП-2 (всего 24 ед. техники), 9 платформ с танками Т-72Б (9 ед.), 3 платформы с инженерной военной техникой, 15 платформ с автомобильной техникой (всего 30 ед.).

Как сообщалось ранее, 15 января в Минобороны Беларуси сообщили, что белорусские военные будут проходить учения на территории России. Во время учений планируется сделать акцент на опыте, полученном вооруженными силами РФ во время проведения войны в Украине. В официальном сообщении не указано, к каким родам войск или частям Вооруженных сил Беларуси относятся военные, направленные на обучение.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко поддержал агрессию РФ против Украины и разрешил использовать военную инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси для вторжения российской армии и обстрелов мирных украинских городов.