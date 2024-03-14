Patriot продолжает боевую работу на прифронтовой территории – командующий

Зенитные ракетные подразделения, в частности, комплекс Patriot, продолжает боевую работу на прифронтовой территории.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Уверяю, зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять задачи в определенных районах прифронтовых территорий. Ежедневно выполняют боевые задачи и наши летчики, героически уничтожая оккупанта" , – отметил командующий.

Он добавил, что Воздушные Силы привлекают все доступные средства и инструменты для противодействия тактической авиации РФ, удержании ее на расстоянии, "насколько это возможно, сковывать действия вражеских "сушек", а при случае – уничтожать противника".

Отметим, российские Telegram-каналы, а затем мировые медиа заявили об уничтожении двух пусковых установок Patriot недалеко от Покровска на Донетчине. В ВСУ эту информацию не комментировали.

Напомним, что дивизион (батарея) ЗРК Patriot состоит из командного пункта, радара и пусковых установок (до 8 единиц), каждая из которых имеет по 4 пусковых контейнера с ракетами разных типов.