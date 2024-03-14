Рада просит мир усилить санкции из-за "выборов" РФ на оккупированных территориях
Верховная рада обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям в связи с проведением Москвой "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По его данным, решение поддержали 282 депутата.
Проект постановления №11078 предусматривает призыв к иностранным странам
1. Осудить действия РФ по организации и проведению так называемых "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины;
2. Противодействовать попыткам РФ привлечь международных наблюдателей для легитимизации так называемых "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины;
3. Усилить санкционное давление на РФ и применить или усилить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении должностных лиц и граждан российской федерации, причастных к организации и проведению незаконных "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины;
4. Консолидировать усилия всех партнеров Украины для увеличения помощи Силам безопасности и обороны Украины путем предоставления необходимой военной помощи для усиления ее оборонных способностей и содействия восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;
5. Активно участвовать в реализации Формулы мира президента Украины (Украинской формулы мира) и в учредительном Глобальном саммите мира.
Напомним, Кремль на этой неделе проводит так называемые выборы президента РФ. Их проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.