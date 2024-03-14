OSINT-анализ: Видео бойцов "ЛСР" из Теткино было снято в украинском селе

Утром среды, 13 марта, в Telegram-канале легиона Свобода России было опубликовано видео с двумя бойцами группировки, которые рассказывали о бое в российском селе Теткино. OSINT-исследователи установили, что это видео было снято в приграничном селе Рыжевка Сумской области, сообщает Новое время.

Об этом в X (Twitter) написал OSINT-исследователь Mark Krutov.

Unlike this post claims, this is not the 'liberated part of Tyotkino', but the adjucent Ukrainian village of Ryzhivka (51.257578, 34.251342). Geolocated by the local Russian TG channel (https://t.co/SaYT7z4jzk), @auditor_ya & @PauliusZaleckas https://t.co/FqqUPlXRMf pic.twitter.com/SQ9cMfPcvM — Mark Krutov (@kromark) March 13, 2024

В комментарии Суспільному представитель легиона сообщил, что это видео было записано накануне штурма Теткино. В то же время участники Свободы России отказались предоставить видео с российской территории, чтобы «не навести вражеский огонь».

Напомним, 12 марта начался новый рейд российских добровольцев на территорию РФ. Три подразделения, в которых воюют граждане РФ, — легион Свобода России, Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон — пересекли границу с Россией и заявили о начале операции по «освобождению РФ от диктатуры». По предварительным данным, она проходит в Белгородской и Курской областях РФ и сопровождается массированными атаками БПЛА.

Вечером 12 марта в РДК заявили о повторном мероприятии в РФ для «приближения смерти» Путина и всего «кремлевского режима».

В свою очередь минобороны страны-агрессора заявило об «уничтожении 234 украинских диверсантов» в Белгородской и Курской областях.

13 марта легион Свобода России заявил, что взял под контроль часть поселка Теткино Курской области, продвижение продолжается. ASTRA со ссылкой на источник сообщило, что по меньшей мере четверо российских военнослужащих погибли, еще девять получили ранения в результате массированных атак беспилотниками и рейдов добровольцев 12 марта.

Российский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистам прокомментировал рейд добровольцев, назвав его попыткой сорвать «выборы» в РФ и «получить козырь» на возможных переговорах.

13 марта в легионе Свобода России заявили, что рейд в РФ продлится как минимум до «выборов» президента, которые запланированы на 15−17 марта.