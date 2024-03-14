Удар "Шахедов" по Сумам: под завалами обнаружили еще одно тело

В результате удара "Шахедом" по жилому дому в Сумах уже погибли три человека – из-под завалов достали еще одно тело.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

"На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело 3-го погибшего человека. Работы продолжаются" , – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 марта российский беспилотник типа Shahed попал в многоэтажное здание в Сумах. Сообщалось, что 10 человек были спасены из-под завалов. В среду днем спасатели деблокировали из-под завалов тела двух погибших.