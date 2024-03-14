Российский суд взял под стражу трех членов "РДК"

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для трех людей, обвиняемых в сотрудничестве с "террористической организацией". В РФ таковой считают Российский добровольческий корпус.﻿ Ссылаясь на информацию от объединенной судебной пресс-службы Санкт-Петербурга, сообщает Цензор.НЕТ.

По версии следствия, Ринат Ильин, Никита Красильников и Артем Щербаков якобы планировали отравить бойцов российского добровольческого подразделения "Эспаньола", воюющего против Украины. Сделать это фигуранты дела планировали по заданию "Российского добровольческого корпуса" (РДК). Отмечается, что мужчины задержаны 28 февраля этого года.

По данным следствия, в январе-феврале один из фигурантов "совместно с неустановленным лицом" по указанию РДК якобы искал информацию о пункте сбора гуманитарной помощи для военной операции "Эспаньолы", а также транспорт, используемый для перевозки гуммпомощи. Для отслеживания маршрута доставки гуманитарного груза в пункт временного размещения "Эспаньолы" в Мариуполе мужчины приобрели скрытый GPS-трекер.

Следствие сообщает, что в период с 7 по 27 февраля этого года один из участников получил "неустановленное ядовитое вещество" в мешке массой около 20 кг.

В суде заявили, что Ринат Ильин, Никита Красильников и Артем Щербаков были задержаны 28 февраля. Двое из них, как утверждает суд, "признали причастность к преступлению и дали показания". Третий мужчина свою причастность отрицает. Часть 2 ст. 205.5 УК РФ, согласно которой обвиняют мужчин, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет и штрафом в размере до 500 тысяч рублей.