Получение прибыли на оборонных заказах: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Целью законопроекта является устранение несоответствий между нормами права, регулирующими вопросы уровня прибыли в составе стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения во время оборонных закупок по неконкурентной процедуре во время действия военного положения.

Закон действует для всех государственных контрактов по оборонным закупкам, которые заключены по неконкурентной процедуре и которые выполнялись (выполняются) во время действия военного положения с 24 февраля 2022 года.

Ранее между Государственной аудиторской службой и предприятиями, работающими в сфере обороны, возник конфликт, из-за того, что доходы, получаемые оборонными компаниями по контрактам в 2022 году, ГАСУ считала неправомерными.

ГАСУ провела аудит контрактов Министерства обороны за 2022 год и решила, что все деньги, которые были заложены в качестве "прибыли" для компаний-поставщиков, были выплачены неправомерно и являются убытками государства. Речь идет о 2,5 млрд гривен.