Спикер Палаты представителей США пообещал разблокировать помощь Украине – СМИ

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами в среду сказал, что палата подготовит свой проект для поддержки Украины, но в существенно ином виде, чем уже одобренный Сенатом. Об этом пишет The Hill, сообщает Европейская правда.

В общении с репортерами вечером в среду Джонсон сказал, что "будет работать над согласием Палаты представителей" относительно решения для поддержки Украины и понимает важность этого.

"Никто не хочет, чтобы Владимир Путин взял верх. Я думаю, что он не остановится на Украине... и пойдет дальше в Европу... В этой ситуации есть правая и неправая сторона, добро против зла, и Украина здесь жертва" , – сказал Джонсон.

В то же время он добавил, что то, о чем в итоге договорится Палата представителей, может выглядеть не так, как проект, принятый Сенатом. По словам сенаторов, которые были на обсуждении, Джонсон сказал, что проект Палаты представителей может предлагать поддержку в виде кредита или ленд-лиза из соображений защиты интересов американских налогоплательщиков.

Это означает, что потенциальный новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

Кроме того, Джонсон говорил о создании инструмента вроде такого, как уже предлагал республиканец Майк Маккоул, который позволил бы конфискацию российских суверенных активов и передачу средств от ликвидированного имущества в фонд для поддержки Украины.

При этом Джонсон не упомянул, намерен ли снова включать в этот проект какие-то нормы относительно южной границы США, которые могут снова оказаться "красной линией" для демократов.

Сенатор Джон Корнин, один из тех республиканцев, которые голосовали в феврале за уже одобренный Сенатом пакет со средствами на поддержку Украины, говорит, что после этой дискуссии с Джонсоном оптимистично настроен по поводу того, что Палата представителей наконец одобрит какое-то решение с помощью для Украины.

"Я услышал, что спикер теперь говорил "Мы не оставим Украину с пустыми руками", или слова примерно того же содержания" , – отметил он.

Сенатор Кевин Крамер также сказал, что Майк Джонсон четко выразил намерение помочь Украине.

"Он достаточно четко сказал об этом" , – прокомментировал Крамер слова Джонсона о потенциальном проекте с ленд-лизом и законодательством для конфискации российских активов для наполнения фонда поддержки Украины.

Республиканец Линдси Грэм после встречи также сказал, что настроен очень оптимистично.