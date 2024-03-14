Сырский: враг продолжает атаки в районах Роботиного и Вербового

Войска РФ продолжают атаковать украинские позиции в районах Роботиного и Вербового, но без особого успеха. Об этом говорится в сообщении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Главком отметил, что продолжает работу в бригадах, которые держат оборону в Запорожском направлении. По его словам, оперативная обстановка в этом районе находится под контролем сил обороны.