Более 60% граждан стран НАТО поддерживают помощь Украине

Две трети граждан в странах-членах НАТО считают, что их правительства должны продолжать поддерживать Украину. Такие результаты опроса по заказу Североатлантического союза озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время презентации годового отчета по оценке ситуации, сообщает Европейская правда.

Столтенберг отметил, что исследования общественного мнения свидетельствуют о высокой поддержке дальнейшей помощи Украине.

"В общей сложности в странах НАТО две трети опрошенных хотят, чтобы их страны продолжали поддержку Украины. И это важно, ведь страны НАТО оказывают 99% всей военной помощи" , - отметил генсек.

Он напомнил, что в течение 2023 года союзники продолжили оказывать Украине разнообразную военную помощь, а отдельные страны впервые оказали дальнобойные ракеты и приняли решение о передаче истребителей F-16, и в целом прошлый год положил начало ряду "коалиций" союзников для предоставления Украине тех или иных видов вооружения. .

Результаты этого же опроса показали, что только 13% американцев проголосовали бы против вступления в НАТО, если бы им нужно было принимать такое решение на момент опроса.