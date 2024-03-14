Бундестаг провалил голосование за отправку в Украину Taurus

Немецкий Бундестаг в очередной раз не поддержал представление демократической оппозиционной фракции ХДС/ХСС о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, сообщает Укринформ.

Поименное голосование проводилось не по представлению оппозиции, а по рекомендации Комитета Бундестага по иностранным делам, который рекомендовал отклонить предложение.

За это проголосовали 495 депутатов, против - 190, воздержались - 5.

Голосованию предшествовали полуторачасовые дебаты по представлению консервативной оппозиции «Последовательно продолжать поддержку Украины – принять решение о доставке крылатых ракет Taurus».

В своих выступлениях депутаты, даже от входящих в правящую коалицию «Зеленых» и либералов, преимущественно поддерживали идею передачи Украине дальнобойных ракет. Впрочем, во время голосования эти две партии вынуждены были придерживаться коалиционной дисциплины и голосовать вместе с Социал-демократической партией против. Накануне также в Бундестаге канцлер Олаф Шольц, член СДПГ, категорически отверг возможность передачи Украине этих вооруженных систем.

Как всегда против были также правопопулистская «Альтернатива для Германии» и Ливи, которые постоянно призывают к прекращению поставок вообще любого оружия Украине, что, по их мнению, откроет путь к мирным переговорам.

Партии демократического центра - как коалиция, так и оппозиция - акцентировали на том, что внутриполитические ссоры играют на руку российской пропаганде, Путину, пытающемуся посеять раздор в западных демократиях и усилить разногласия, используя тему помощи Украине.

На дебатах присутствовало несколько министров правительства, среди которых глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и глава немецкой дипломатии Анналена Бербок.

Как сообщалось ранее, предварительное голосование по подобному представлению ХДС/ХСС с призывом передать Украине Taurus состоялось 22 февраля. Тогда за предложение проголосовали 182 депутата, против – 480, воздержались – 5.

В общем, это уже третья попытка фракции получить поддержку парламента в вопросе передачи этих систем вооружений.

Решение о передаче любых видов вооружений принимает федеральное правительство, решения Бундестага по этому вопросу носят рекомендательный характер.