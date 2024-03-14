Армия РФ обстреляла Никополь, пятеро раненых

Оккупанты атаковали Никополь на Днепропетровщине. Пострадали пять человек, среди них ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«С утра враг гатит по Никополю. В городе уже пятеро пострадавших. Среди них 7-летний мальчик. Лечится амбулаторно» , - написал Лысак.

Будут лечиться дома 43-летний мужчина и две 74-летние женщины. Одна ранена 73 года госпитализирована. Ее состояние – средней тяжести.

Повреждены несколько многоэтажек и городская инфраструктура, добавил глава ОВА.