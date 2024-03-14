Генсек НАТО призвал ускорить оказание помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса проявить политическую волю и сделать все возможное для того, чтобы Украина быстрее получала нужное оружие и боеприпасы. Об этом он сказал во время презентации годового отчета по оценке ситуации, сообщает Европейская правда.

Столтенберг отметил, что предоставленная странами-членами НАТО беспрецедентная помощь для Украины помогла ей выстоять как суверенное независимое государство.

"Но Украина нуждается еще в большей поддержке, и эта поддержка нужна сейчас. У украинцев не заканчивается храбрость, но заканчиваются боеприпасы. Все вместе мы имеем возможности для того, чтобы предоставить Украине то, в чем она нуждается, а сейчас мы должны проявить политическую волю для того , чтобы сделать это. Все союзники должны глубже заглянуть в составы и поставлять быстрее. Каждый день задержки имеет реальные последствия на поле боя в Украине" , - подчеркнул генсек НАТО.

"Сейчас очень важный момент. И было бы тяжелой исторической ошибкой допустить, чтобы Путин взял верх" , - подчеркнул Столтенберг.

В выступлении он также привел результаты опроса, проведенного во всех странах-членах, согласно которому две трети респондентов – за дальнейшую поддержку Украины.