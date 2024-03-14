В январе и феврале на соцвыплаты выделили на миллиард меньше, чем в прошлом году

В январе – феврале 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 75,3 млрд грн, в том числе в феврале – 38,2 млрд гривен. В эти же месяцы 2023 года было выделено на 1,2 миллиарда гривен больше – 76,5 млрд грн, в том числе в феврале – 39,9 млрд гривен, сообщает Экономическая правда.

Такие данные приводит министерство финансов Украины.

В частности, в этом году средства были направлены: