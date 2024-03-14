Охранники Эрдогана попали в ДТП: погиб полицейский

Охранная команда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попала в ДТП. В результате аварии погиб полицейский.﻿ Со ссылкой на материалы TRT Haber, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

ДТП произошло вечером 13 марта на шоссе Джизре - Нусайбин на юго-востоке Турции.

Как известно, кортеж охраны Эрдогана столкнулся с внедорожником, в котором находились полицейские. В результате ДТП погиб сотрудник полиции Фират Дер. Также отмечается, что три человека пострадали, в том числе полицейские.

Эрдоган прокомментировал ДТП, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

Министр внутренних дел Турции Али Эрликая выразил соболезнования семье погибшего.

Фото: охрана Эрдогана попала в ДТП (trthaber.com)

Напомним, в прошлом году кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в масштабное ДТП. Тогда столкнулись семь машин и микроавтобус с журналистами.

Как сообщали турецкие СМИ, пострадали четыре человека, из них двое журналистов.